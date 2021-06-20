Жителей ЦФО предупредили об опасном солнце на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт призвал граждан соблюдать необходимые меры предосторожности. В частности, он рекомендовал не появляться на улице в полуденные часы до 15:00.

"Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к 6–7 единицам", – рассказал синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд объяснил, что опасная солнечная активность может оказать неблагоприятное влияние на развитие кожных заболеваний и на глаза.

"Это очень неблагоприятный фактор", – подчеркнул специалист.

Ранее синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара в Москве. По словам специалиста, период жары будет крайне длительным. При этом температура окажется выше нормы на 7–9 градусов.