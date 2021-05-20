Россияне смогут узнать о снятии запрета на выезд за рубеж через госуслуги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Федеральная служба судебных приставов прорабатывает вопрос об уведомлении жителей РФ о снятии с них ограничений по выезду за рубеж через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом заявила первый заместитель директора ФССП Ольга Помигалова.

По ее словам, востребованность цифровых сервисов в ближайшее время будет увеличиваться.

"Планируется в личном кабинете реализация функций по отслеживанию стадии снятия ограничений на право выезда за пределы РФ, а также внедрение функционала по идентификации представителей сторон при подаче ходатайств и обращений", – цитирует Помигалову ТАСС.

Она также добавила, что у ФССП получилось создать набор цифровых сервисов для граждан и бизнеса – сервисы информирования, взаимодействия и уведомления сторон исполнительного производства. Свыше 80% поступающих запросов исполняется менее чем за три секунды.

Чтобы направить запрос, необходимо указать номер исполнительного производства. В ответе будут данные, сообщающие, какая задолженность существует и какие действия надо предпринять.

Ранее сообщалось, что в России может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, в которых бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.