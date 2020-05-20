В ЕР предложили создать оперативный обновляемый запас лекарств

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В "Единой России" предложили ускорить принятие законопроекта о биологической безопасности РФ и создать оперативный обновляемый запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, сообщает Агентство "Москва".
По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, важно исключить случаи дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
Также он считает необходимым законодательно обеспечить возможность переброски лекарств из учреждения в учреждение или даже из региона в регион.
Ранее сообщалось, что аптеки, получившие разрешение, смогут с июня начать дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Контроль за дистанционной продажей лекарств будет осуществлять Росздравнадзор.
Правила, по которым аптеки могут продавать лекарства дистанционно, утвердил кабмин. У аптеки должны быть лицензия, сайт или мобильное приложение, а также собственная служба доставки или договор с компанией, которая предоставляет курьеров. Как отметили в правительстве, дистанционные услуги аптек особенно востребованы при режиме самоизоляции и у больных, находящихся на самоизоляции.
Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи лекарств
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