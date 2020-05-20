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Москва 24

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Общество

15:47

В Совфеде не считают необходимым предоставлять военные льготы врачам

общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова в беседе с Москвой 24 не поддержала инициативу Госдумы предоставить врачам, работавшим с COVID-19, военные льготы. По мнению политика, сейчас для поддержки медиков делается все необходимое.

Сейчас достаточно мер предусмотрено для медиков, чтобы их стимулировать в условиях пандемии. Она же рано или поздно закончится? Мне кажется, это излишне.
Маргарита Павлова
член комитета Совета Федерации по социальной политике


Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил назначить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, занятым борьбой с COVID-19 медикам.

В обращении к первому вице-премьеру Андрею Белоусову законодатель отметил, что сотрудники медучреждений приняли на себя главный удар инфекции, поэтому необходимо наделить их существенными социальными гарантиями.

В настоящее время врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.

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