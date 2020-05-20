В Совфеде не считают необходимым предоставлять военные льготы врачам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Член комитета Совфеда по социальной политике Маргарита Павлова в беседе с Москвой 24 не поддержала инициативу Госдумы предоставить врачам, работавшим с COVID-19, военные льготы. По мнению политика, сейчас для поддержки медиков делается все необходимое.



Маргарита Павлова член комитета Совета Федерации по социальной политике Сейчас достаточно мер предусмотрено для медиков, чтобы их стимулировать в условиях пандемии. Она же рано или поздно закончится? Мне кажется, это излишне.



Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил назначить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, занятым борьбой с COVID-19 медикам.

В обращении к первому вице-премьеру Андрею Белоусову законодатель отметил, что сотрудники медучреждений приняли на себя главный удар инфекции, поэтому необходимо наделить их существенными социальными гарантиями.

В настоящее время врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.