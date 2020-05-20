Вирусолог прокомментировал снижение числа заболевших COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предположил, что пик эпидемии в России преодолен. 20 мая стало известно, что в России подтверждено 8 764 случая коронавируса, передает ИА "НСН".
Выписано за последние сутки 9 262 человека. "Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается", – сообщил Альштейн. По словам вирусолога, цифры свидетельствуют, что началось некоторое снижение по выявлению новых случаев коронавируса.
"Тестов в России достаточно. Данных, что снизили количество тестов, нет", – обратил внимание Альштейн.
Всего в России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,9% больше, чем днем ранее. Умерли за сутки 135 человек, в том числе 75 в Москве и 14 в Московской области. За весь период скончались 2 972 человека.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации сообщила, что в РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19. Разработка ведется на 14 платформах.
Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в столице
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