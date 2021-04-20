Россияне поделились своими главными страхами

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Компания развития общественных связей (КРОС) провела исследование и определила "Национальный индекс тревожностей", согласно которому в первом квартале текущего года россияне чаще всего испытывали страх перед действиями полиции и судов из-за акций протеста. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным специалистов, в начале этого года в социальных сетях распространялись негативные высказывания в адрес правоохранителей и судов. Кроме того, людей пугали и высказывания о том, что акции протеста направлены на "дестабилизацию обстановки", что может привести к массовым беспорядкам и революции. Больше других данным вопросом были обеспокоены жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.
На втором месте страхов оказалась боязнь "нашествия волков" и паводков. Это связано с актуализацией данных проблем во многих регионах России.
Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев подчеркнул, что страхи у людей появились из-за политической повестки и акций протеста. При этом многие люди, не соглашаясь с протестующими, все равно тревожились за свою безопасность.
Также среди страхов россияне выделили ухудшение ситуации с коронавирусом, угрозу вооруженного конфликта в Донбассе, рост цен на продукты питания.
Ранее сообщалось, что большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов, а также недоступности привычных товаров. Кроме того, некоторые граждане боятся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи и остаться без работы.
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