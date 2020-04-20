В Минюсте планируют лишить должников возможности выезжать через Белоруссию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о порядке обмена сведениями о гражданах России и Белоруссии отправлен на общественное обсуждение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РФ.

Суть инициативы заключается в том, чтобы внести норму об обмене информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника с территории России в закон "Об исполнительном производстве". Таким образом, это позволит перекрыть тем, кто не выплатил задолженность, путь для выезда через территорию Белоруссии в третью страну.

"Законопроект разрабатывается в целях реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах Российской Федерации и Белоруссии, в отношении которых действуют ограничения на выезд", – подчеркнули в Минюсте.

В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящий момент отсутствуют механизмы контроля, которые позволяли бы пресекать выезд должников из России через территорию Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ оказывает помощь Белоруссии в борьбе с угрозой распространения коронавируса.