В Минюсте планируют лишить должников возможности выезжать через Белоруссию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Законопроект о порядке обмена сведениями о гражданах России и Белоруссии отправлен на общественное обсуждение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РФ.
Суть инициативы заключается в том, чтобы внести норму об обмене информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника с территории России в закон "Об исполнительном производстве". Таким образом, это позволит перекрыть тем, кто не выплатил задолженность, путь для выезда через территорию Белоруссии в третью страну.
"Законопроект разрабатывается в целях реализации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах Российской Федерации и Белоруссии, в отношении которых действуют ограничения на выезд", – подчеркнули в Минюсте.
В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящий момент отсутствуют механизмы контроля, которые позволяли бы пресекать выезд должников из России через территорию Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ оказывает помощь Белоруссии в борьбе с угрозой распространения коронавируса.
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