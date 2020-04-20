Эксперт призвал открыть школы и парки для снижения вирулентности коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов призвал открыть школы и парки для снижения вирулентности коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Что касается снижения вирулентности циркулирующих вирусов – я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Дело в том, что эти контингенты не болеют, они природно защищены", – отметил Филатов.

Эксперт пояснил, что среди данного возраста нет высокой заболеваемости, добавив, что вирус, циркулируя в этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность.

"В подтверждение своих слов скажу, что доля бессимптомных носителей у нас высокая. И доля бессимптомных форм увеличивается. Я также просил бы открыть парки и места отдыха, конечно, без проведения там массовых мероприятий", – сказал Филатов.

Он также считает, что строители могли бы уже приступить к своим обязанностям и выйти на работу. Филатов подчеркнул, что сейчас многие рабочие вынуждены находиться на время ограничительных мер в общежитиях и бытовках.

"Находясь в скученном положении, они являются "горючим материалом" – и не только, к сожалению, для коронавирусной инфекции, но и для ряда других. На строительных объектах они будут более разобщены, чем в общежитиях и бытовках", – добавил эксперт.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в 85 регионах России зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции.

