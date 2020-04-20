Ученый предложил использовать гелий для диагностики и лечения коронавируса

Фото: ТАСС/AP

Пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин предложил использовать гелий для диагностики и лечения коронавируса.

Чучалин отметил, что ранее к полезным свойствам гелия обращались великие ученые, которые проводили эксперименты по работе гелия в критических ситуациях. По его словам, гелий может снять кислородное голодание. Таким образом, он поможет на раннем этапе болезни.

"При температуре в 60–70 градусов вирусная нагрузка падает на 70%. Сейчас мы эти исследования проводим в Москве на базе института Склифосовского. Мы создали специальную группу по тому, чтобы это внедрять", – отметил Чучалин в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ с президентом.

Ранее эксперты рассказали о пользе иммуномодуляторов во время пандемии коронавируса. Так, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов отметил, что применение иммуномодуляторов необходимо в условиях распространения коронавируса.

Однако специалист подчеркнул, что препарат должен подбираться индивидуально в ходе консультации с врачом. Костинов заявил, что иммуномодуляторы необходимо принимать людям со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.