В Совфеде раскритиковали чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал инцидент с замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентиной Игнатенко, которая отчитала врачей за отсутствие бахил. Об этом сообщает "Газета.ру".

В своем Twitter сенатор написал, что обеспечивать врачей бахилами – дело именно самой чиновницы.

"Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача – обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше", – заявил Пушков.

Поводом для высказывания послужило опубликованное в Сети видео, на котором якобы Валентина Игнатенко отчитывает врачей за неспособность самостоятельно обеспечить себя бахилами. В ролике женщина заявила, что медработники могли бы сами сшить средства индивидуальной защиты.

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