СК намерен привлекать к ответственности пранкеров на дистанционном обучении

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Следственный комитет будет искать и привлекать к ответственности пранкеров, которые оскорбляют преподавателей на дистанционном обучении, сообщает пресс-служба СКР.

Там отмечают, что в Сети все чаще появляются видеоролики, "в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки" в отношении педагогов.

Подобное поведение "препятствует учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей", отмечают в СКР.

Кроме того, еще больше вопросов вызывают "неэтичные и противоправные выходки со стороны взрослых", которые мешают детям и педагогам.

Пользователям напомнили, что пранки и издевательства могут повлечь предусмотренную законом ответственность вплоть до уголовной.

Следователи постоянно мониторят СМИ и соцсети, чтобы выявить материалы, пристальное внимание уделяется сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавируса в России.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования предложили ввести в педагогических вузах дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

Специалисты также считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей.