СК намерен привлекать к ответственности пранкеров на дистанционном обучении

12:30
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет будет искать и привлекать к ответственности пранкеров, которые оскорбляют преподавателей на дистанционном обучении, сообщает пресс-служба СКР.
Там отмечают, что в Сети все чаще появляются видеоролики, "в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки" в отношении педагогов.
Подобное поведение "препятствует учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей", отмечают в СКР.
Кроме того, еще больше вопросов вызывают "неэтичные и противоправные выходки со стороны взрослых", которые мешают детям и педагогам.
Пользователям напомнили, что пранки и издевательства могут повлечь предусмотренную законом ответственность вплоть до уголовной.
Следователи постоянно мониторят СМИ и соцсети, чтобы выявить материалы, пристальное внимание уделяется сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавируса в России.
Ранее эксперты Института прогрессивного образования предложили ввести в педагогических вузах дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.
Специалисты также считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: