В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 928 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа в городе госпитализировали 116 человек, выздоровели за сутки 988, 31 человек скончался.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 2 729 249 случаев коронавируса, болезнь перебороли 2 533 045 человек, умерли 42 427 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что осенью в России возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом, по его словам, в стране сформирован достаточный коллективный иммунитет, поэтому летом эпидемиологическая ситуация будет стабильной.