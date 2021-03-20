Еще 1 769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи в столице вылечили от коронавируса еще 1 769 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровели еще 1 769 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925", – указано в сообщении.

За последние сутки в Москве выявили 1 728 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 740 пациентам.

Также в Оперштабе назвали число погибших из-за последствий COVID-19. В Москве за сутки скончались 54 пациента с диагностированным коронавирусом и пневмонией.

В России за последние сутки выявили 9 632 новых случая коронавируса. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 447 570 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

