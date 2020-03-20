Little Big предсказали второе место на "Евровидении"

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Группа Little Big могла бы занять второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2020", если бы его не отменили из-за коронавируса, заявил музыкальный обозреватель Денис Ступников. Об этом сообщает ИА "НСН".

Он подчеркнул, что шансы на победу у группы Little Big были достаточно высокие.

"Это сугубо фриковое мероприятие, а они сугубо фриковая группа, где музыки как таковой нет, поэтому они бы нашли друг друга. Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально", – сказал Ступников.

Ранее организаторы "Евровидения" сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. От России должна была выступить петербургская группа Little Big.

Конкурс должен был состояться в середине мая. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

Комментируя отмену "Евровидения", музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что у России "шанс на победу в этом году был как никогда велик". Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также выразил сожаление из-за отмены международного песенного конкурса.

