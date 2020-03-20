Первый онлайн-концерт пройдет в России 21 марта

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Первый онлайн-концерт "Вместе на расстоянии" пройдет в России 21 марта. Он организован в поддержку всех, кто находится на карантине или принял решение о добровольной самоизоляции для борьбы с коронавирусом.

На сцене выступят группы "Фабрика", "Корни", певица "Мышь" и другие исполнители. Вести онлайн-концерт будет известный комик Сергей Мезенцев. Концерт начнется в 19:30.

"Карантин и добровольная самоизоляция – это проявление ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье родных, знакомых, соседей, попутчиков – каждого жителя нашей страны", – отметили организаторы мероприятия.

Ранее врач-психиатр ГБУЗ ПКБ № 1 имени Алексеева Ольга Карпенко рассказала, что самоизоляция в течение двух недель не способна нанести существенного вреда человеческой психике. Тем не менее на фоне ситуации из-за COVID-19 может повыситься тревожность.

При этом провести две недели без привычной жизни будет сложнее очень общительным и активным людям. Однако говорить о вреде для психологического благополучия нельзя, тем более имея под рукой все средства для дистанционного общения.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.

