Метеоролог рассказал, когда москвичам ждать последний снег в этом сезоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний локальный снег в этом сезоне прогнозируется в начале следующей недели, передает РИА Новости.
По словам метеоролога, 23 и 24 марта ожидается, что атмосфера станет неустойчивая. В связи с чем жителей Москвы ожидает небольшой снегопад.
Как добавил Тишковец, в понедельник и вторник под утро столбики термометров москвичей покажут до минус 6 градусов. К середине дня воздух в городе прогреется до 4 градусов.
Ранее сообщалось, что астрономическая весна наступила в столице. В весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов.
Кроме того, в Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете.