Метеоролог рассказал, когда москвичам ждать последний снег в этом сезоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний локальный снег в этом сезоне прогнозируется в начале следующей недели, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, 23 и 24 марта ожидается, что атмосфера станет неустойчивая. В связи с чем жителей Москвы ожидает небольшой снегопад.

Как добавил Тишковец, в понедельник и вторник под утро столбики термометров москвичей покажут до минус 6 градусов. К середине дня воздух в городе прогреется до 4 градусов.

Ранее сообщалось, что астрономическая весна наступила в столице. В весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов.

Кроме того, в Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете.