Николая Сванидзе перевезли на лечение в Израиль

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе перевезли в Израиль для дальнейшего лечения от пневмонии в соответствии с решением его семьи, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле", – рассказал он.

По словам Соловьева, 67-летний Сванидзе продолжает лечение в одной из израильских клиник.

О госпитализации Николая Сванидзе стало известно 6 февраля. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. Отмечалось, что у Сванидзе наблюдаются проблемы с легкими и сепсисом.

17 февраля стало известно об улучшении состояния Сванидзе. Отмечалось, что наличие положительной динамики сделало возможным его перевод в другое медучреждение.

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