Депутат МГД Козлов: столица готова к сбору подписей избирателей через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов уверен, что электронный сбор подписей является закономерным шагом после введения возможности голосования онлайн. Таким образом получится развить электронную избирательную систему, сообщает Агентство "Москва".
"Столица готова к сбору подписей избирателей через интернет, поскольку мы уже не первый год отрабатываем и совершенствуем цифровизацию избирательного процесса", – заявил Козлов.
По словам парламентария, электронный сбор подписей дополнит электронную избирательную систему.
"Я хочу подчеркнуть, что проводить выборы в режиме онлайн куда сложнее, чем организовать сбор подписей: в данном случае не требуется разделение факта голосования и результата голосования", – обратил внимание депутат Мосгордумы.
Он уточнил, что чаще всего сложности со сбором подписей в традиционной процедуре связаны с техническими ошибками.
"Например, возникают ситуации, когда избиратель использует недопустимые сокращения, пишет неразборчиво или просто ошибается в номере своего паспорта", – сказал Козлов. Благодаря цифровизации получится избежать подобных моментов.
Сбор подписей онлайн позволит упростить эту процедуру и исключить из избирательного процесса поводы для многочисленных разногласий и споров.
"Часто ошибки совершают без злого умысла. Нарезка избирательных округов отличается от административных границ районов, и часто люди ставят подпись в поддержку кандидата, не зная, что он идет от соседнего округа", – пояснил Козлов.
Еще, как считает депутат Московской городской думы, преимущество электронного сбора подписей в том, что будет исключен риск, когда человек может расписаться повторно в подписном листе. При этом вторая подпись будет недействительной.
"Нужно будет отработать алгоритм, в результате которого кандидаты получат гарантированный надежный "пакет" подписей", – заключил парламентарий.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова обсудила с представителями ОП Москвы и Московской городской думы возможность электронного сбора подписей. Речь шла о довыборах депутатов столичного парламента. Они состоятся в сентябре этого года.
Ранее ЦИК призвала регионы подавать заявки на онлайн-голосование. По словам Памфиловой, решение о регионах, которые поучаствуют в дистанционном электронном голосовании, примут по итогам общероссийского тестирования.
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