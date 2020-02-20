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Рок-музыкант Оззи Осборн пожаловался на постоянные сильные боли, сообщает ИА "НСН".

Певец рассказал, что в течение последнего года он боролся с инфекцией в руке, пневмонией, после упал и перенес операцию. Он пояснил, что сейчас он испытывает постоянные боли в шее, спине, плечах и руках.

Два дня назад Оззи Осборн отменил свои выступления в Соединенных Штатах. Концерты должны были пройти в рамках очередного прощального тура No More Tours II. У Осборна было запланировано 17 выступлений в разных городах Штатов.

В январе прошлого года певец рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. Его жена Шерон рассказывала, что эта болезнь не смертельная, но она влияет на нервы.

Сам Осборн рассказал, что в апреле отправится на лечение в Швейцарию. Оно продлится порядка полутора-двух месяцев.

В феврале прошлого года Оззи Осборн попал в больницу после обострения старой травмы на фоне пневмонии. В апреле он был вынужден перенести все концерты своего тура на 2020 год.

Оззи Осборн – один из основателей рок-группы Black Sabbath. Его творчество оказало влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Сейчас музыкант проживает в США.

