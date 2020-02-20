Диетолог рассказал, кому нельзя пить энергетики

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Безалкогольные энергетические напитки воздействуют на организм человека при помощи кофеина, содержащегося в составе, а это может нанести вред организму некоторых людей. Кому именно противопоказаны энергетики, рассказал в эфире радио Sputnik диетолог Иван Алименко.
По его словам, такие напитки безопасны для тех, кто не страдает никакими хроническими заболеваниями.
"Вопрос меры употребления. Если не пить "ведрами", то ничего страшного и не будет", – заявил специалист.
В случае же наличия каких-либо заболеваний, употребление энергетиков может негативно сказаться на здоровье. В частности, у гипертоников может подняться давление, поэтому необходимо ограничивать питьевой режим.
"Увлекаться не следует, иначе и уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться, и поджелудочная железа может оказаться под ударом", – предостерег Алименко.
Помимо этого, диетолог указал на высокое содержание в таких напитках сахара, за счет чего происходит прилив сил.
"Это один из механизмов работы энергетиков. Там, помимо кофеина, используют сахар для придания бодрости. Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика – это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом", – уточнил эксперт.
Мосгордума прошлого созыва приняла запрет на продажу алкоэнергетиков, однако безалкогольные напитки остались в магазинах. В связи с этим предлагалось запретить магазинам выкладывать энергетики на прилавках рядом с кассами.