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Общество

10:07

Диетолог рассказал, кому нельзя пить энергетики

общество безопасность

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Безалкогольные энергетические напитки воздействуют на организм человека при помощи кофеина, содержащегося в составе, а это может нанести вред организму некоторых людей. Кому именно противопоказаны энергетики, рассказал в эфире радио Sputnik диетолог Иван Алименко.

По его словам, такие напитки безопасны для тех, кто не страдает никакими хроническими заболеваниями.

"Вопрос меры употребления. Если не пить "ведрами", то ничего страшного и не будет", – заявил специалист.

В случае же наличия каких-либо заболеваний, употребление энергетиков может негативно сказаться на здоровье. В частности, у гипертоников может подняться давление, поэтому необходимо ограничивать питьевой режим.

"Увлекаться не следует, иначе и уровень кислотности в желудке будет опасно повышаться, и поджелудочная железа может оказаться под ударом", – предостерег Алименко.

Помимо этого, диетолог указал на высокое содержание в таких напитках сахара, за счет чего происходит прилив сил.

"Это один из механизмов работы энергетиков. Там, помимо кофеина, используют сахар для придания бодрости. Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика – это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом", – уточнил эксперт.

Мосгордума прошлого созыва приняла запрет на продажу алкоэнергетиков, однако безалкогольные напитки остались в магазинах. В связи с этим предлагалось запретить магазинам выкладывать энергетики на прилавках рядом с кассами.

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