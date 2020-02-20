15 рейсов задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят задержки и отмены рейсов. Сообщается, что изменения коснулись 15 вылетов.

По информации портала "Яндекс.Расписания", во Внуково отменено три рейса. При этом в воздушной гавани Домодедово известно о переносе времени вылета 7 самолетов. Еще 2 лайнера не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево сообщили о задержке 3 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее колесо отвалилось при взлете самолета Air Canada в Нью-Йорке. На борту лайнера находились 120 пассажиров и 5 членов экипажа.