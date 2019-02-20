Военные написали исторический диктант к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 122 тысяч служащих в Вооруженных силах России написали военно-исторический диктант ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

"Одними из первых свои знания по военной истории проверили военнослужащие Восточного военного округа на островах Курильской гряды и отдаленных подразделений на острове Врангеля и мысе Шмидта. В Вооруженных силах России развернуто 895 площадок диктанта, в нем приняли участие более 122 тысячи человек", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Диктант проводится для того, чтобы освежить и дополнить знания военнослужащих об истории отечественных Вооруженных сил и напомнить им о подвигах предков.

Осенью 2018 года депутаты Госдумы и студенты московских вузов приняли участие в четвертой международной акции "Тест по истории Отечества". В этом году она посвящена 25-летию Конституции РФ.

Акция проходит 30 ноября во всех регионах России, а также за рубежом – в 40 странах мира. Главная площадка проведения теста организована в Госдуме. Депутаты проверяют свои знания и в регионах.

Международная просветительская акция "Тест по истории Отечества" проводится с 2015 года. За это время в ней поучаствовали почти 2 миллиона человек из 52 стран мира. Партнерами акции являются Российское военно-историческое общество, Военный университет Минобороны РФ, парламенты субъектов РФ и региональные молодежные парламенты.