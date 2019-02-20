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08:29

В столичных парках проведут уроки для юных натуралистов

общество парки

08:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уроки для юных натуралистов пройдут в парках Москвы. Детям расскажут, как определить животных по следам, почему зимой холодно, и покажут фильм о климатических явлениях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия в экологических кружках подготовили для детей в возрасте от семи до 12 лет. Мероприятия состоятся 20 февраля, их проведут специалисты Мосприроды.

Одно из таких занятий пройдет в кружке "Экопочемучки" в экоцентре природной территории "Кузьминки-Люблино". Начало – в 15:00. Записаться на занятие можно по телефону: +7 (495) 377-35-93.

В Бирюлевском дендропарке пройдет занятие в кружке "Юный биолог". Там дети составят карту учета животных и поиграть в интерактивную игру-викторину "Обитатели леса". Вход свободный. Начало – в 15:30.

Всего специалисты Мосприроды проведут около 50 тематических мероприятий. В программе представлены экскурсии, квесты, лекции и дискуссии. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

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общество парки

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