Эксперты выяснили отношение россиян к длинным новогодним праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большинство россиян выступили за сохранение длительности новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты (ОП) России.
С 13 по 19 января ОП провела собственное исследование в социальных сетях на тему "Новогодние праздники – работать или отдыхать". По результатам исследования, большая часть россиян (69%) ответили, что продолжительность праздников с 1 по 8 января следует сохранить.
При этом около 16% респондентов высказалось, наоборот, за сокращение количества выходных дней. И 15% опрошенных считают, что на работу следует выходить уже 2 января.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему переноса новогодних праздников на майские. В итоге подавляющее большинство опрошенных россиян высказались против переноса.
Социологи отмечают, что 15 лет назад идею переноса зимних выходных дней поддерживали 27% граждан, а в 2020 году – только 3% респондентов. Еще 4% участников опроса посчитали такую идею удачной, однако раскритиковали избыточную длительность каникул.
За сокращение новогодних праздников в России выступал бывший президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, наличие длинных выходных приводит к "алкоголизации и деградации населения". Он выразил уверенность, что россияне в эти дни бездельничают, а многие уходят в запои.
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