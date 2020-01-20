Эксперты выяснили отношение россиян к длинным новогодним праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян выступили за сохранение длительности новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты (ОП) России.

С 13 по 19 января ОП провела собственное исследование в социальных сетях на тему "Новогодние праздники – работать или отдыхать". По результатам исследования, большая часть россиян (69%) ответили, что продолжительность праздников с 1 по 8 января следует сохранить.

При этом около 16% респондентов высказалось, наоборот, за сокращение количества выходных дней. И 15% опрошенных считают, что на работу следует выходить уже 2 января.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему переноса новогодних праздников на майские. В итоге подавляющее большинство опрошенных россиян высказались против переноса.

Социологи отмечают, что 15 лет назад идею переноса зимних выходных дней поддерживали 27% граждан, а в 2020 году – только 3% респондентов. Еще 4% участников опроса посчитали такую идею удачной, однако раскритиковали избыточную длительность каникул.

За сокращение новогодних праздников в России выступал бывший президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, наличие длинных выходных приводит к "алкоголизации и деградации населения". Он выразил уверенность, что россияне в эти дни бездельничают, а многие уходят в запои.

