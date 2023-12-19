Эксперт рассказал, как выработать командный голос по рецепту Путина

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Командный голос по рекомендации Владимира Путина не должен быть громким, а самому человеку необходимо научиться доносить до окружающих идею своей мысли и призывать людей к действию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на лектора Российского общества "Знание" Николая Кодинова.

Общение руководителя и подчиненных строится на умении доносить до людей мысли, сообщил ранее президент РФ.

Так, по его словам, перед выступлением на публике необходимо ответить на несколько вопросов: зачем, как и что я говорю.

"Если "как?" – это артикуляция, дикция, дыхание, а вопрос "что?" – это уже логика речи. Мысль же относится к вопросу "зачем?", – уточнил он, добавив, что нужно также понимать, на каких словах расставить акценты для того, чтобы усилить внимание слушателей.

При этом Кодинов добавил, что речь человека во время выступления должна быть осознанной и понятной ему самому. Чтобы осознать это, необходимо ответить на вопросы: зачем этот материал его слушателю, ему самому и что он хочет этим сказать. Только после этого выступающий сможет достичь своей цели, а именно – донести свою мысль до аудитории, заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос своего виртуального двойника, который представился студентом Санкт-Петербургского государственного университета. Молодой человек спросил, правда ли, что у президента РФ существует много двойников. На этот вопрос Путин ответил, что быть похожим на него и говорить его голосом должен только он.

Владимиру Путину во время "Итогов года" задал вопрос его "цифровой двойник"