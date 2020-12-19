Глава Счетной палаты РФ вылечился от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что получил повторный отрицательный тест на коронавирус. Об этом он написал на персональной странице в Twitter.

"Вчера получил второй отрицательный тест [на коронавирус]. Но пока работаю дистанционно", – заявил специалист.

Он поблагодарил всех, кто желал ему здоровья.

Коронавирус у Алексея Кудрина выявили в начале декабря. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально и будет соблюдать режим самоизоляции.

