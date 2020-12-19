Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 20 декабря в Москве установится облачная погода. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем поднимется до минус 1 градуса. Жителей столичного региона предупреждают о возможных осадках в виде снега и гололедице.

Ночью облачная погода и гололедица сохранятся, однако эксперты не прогнозируют снегопадов. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Ранее метеоролог рассказал, когда в столицу вернутся морозы. По мнению эксперта, оттепель в Москве надолго не задержится: уже на следующей неделе температура воздуха будет плавно снижаться.