Еще 5 925 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 5 925 пациентов, сообщает Оперштаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 562 953 человек", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ученые из СПбГУ ранее заявили, что пик волны пандемии коронавируса в Москве был пройден 15 декабря. Такой вывод они сделали с помощью разработанной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19.

