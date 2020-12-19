Еще 5 925 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице от коронавируса вылечились еще 5 925 пациентов, сообщает Оперштаб.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 562 953 человек", – говорится в сообщении.
Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.
Ученые из СПбГУ ранее заявили, что пик волны пандемии коронавируса в Москве был пройден 15 декабря. Такой вывод они сделали с помощью разработанной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19.
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
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