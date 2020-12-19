Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 19 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 3 до минус 1 градуса, по области – от 4 до 1 градуса мороза", – говорится в сообщении.
По прогнозам, ветер подует юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.
До вечера субботы в столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе.
По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.
"Атмосфера": синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: