Москвичей предупредили об опасной погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области до вечера субботы, 19 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр, в столичном регионе ожидается снег и гололедица. Также будет дуть юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 2-4 градуса. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – около 80 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе.

По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.