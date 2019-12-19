В Стокгольме осудили мужчину за угрозы в адрес Греты Тунберг

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Стокгольмский окружной суд приговорил 40-летнего мужчину к условному сроку и 200 часам общественных работ за угрозы в адрес экоактивистки Греты Тунберг и ее матери, оперной певицы Малены Эрнман, сообщает газета Katrineholms-Kuriren.

В анонимных письмах мужчина предлагал Грете отказаться от борьбы за климат, иначе он спустит на Тунберг собак и расстреляет из снайперской винтовки.

Он также угрожал убить Эрнман, если дочь публично не заявит, что авиаперелеты не имеют пагубного воздействия на окружающую среду.

На допросе мужчина объяснил, что отправлял письма из-за большого внимания к Грете в СМИ, но хотел лишь напугать активистку.

Тунберг известна как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления.

Подросток была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград.

Ранее главный Дед Мороз страны позвал активистку в гости в Великий Устюг, обосновав это тем, что так же, как она, трепетно относится к экологии.