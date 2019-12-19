Семью с 23 приемными детьми перевели на безвозмездную опеку с сохранением соцвыплат

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Подмосковную семью, в которой воспитывается 23 ребенка, перевели на систему безвозмездной опеки до устранения нарушений имущественных прав детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишиновой.

"Приемная мама еще этим летом обращалась в аппарат за юридической консультацией по телефону. Она жаловалась на повышенное внимание органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и пожнадзора к ее семье после переезда в Подмосковье из Кемерова. Сотрудники опеки Воскресенска пояснили, что при проверке семьи были выявлены нарушения имущественных прав детей со стороны приемных родителей и ряд других нарушений", – описала ситуацию омбудсмен.

Следственный комитет РФ отдельно инициировал проверку действий сотрудников опеки Кемерова, которые санкционировали передачу такого большого количества детей в семью.

Ранее в СМИ сообщалось, что мать 23 приемных детей лишили пособий и могут забрать малышей. Уточняется также, что родителей подозревают в использовании средств детей для покупки дома в Подмосковье. В семье, в свою очередь, обосновывают свой переезд необходимостью создать комфортные условия медпомощи для больных детей.

В ноябре руководитель благотворительного фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова и руководитель клуба "Азбука приемной семьи" Светлана Строганова обсудили специфику помощи детям-сиротам и способы отслеживать усыновления в студии телеканала Москва 24.

