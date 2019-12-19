Соцслужбы не смогли наладить отношения матери и дочери из Балашихи

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В четверг, 19 декабря, состоится предварительное слушание по делу о лишении родительских прав жительницы Балашихи. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, органы опеки и попечительства пытались разобраться в сложившейся ситуации и нормализовать отношения матери и ее 15-летней дочери. Однако девочка "испытывает сильнейшую неприязнь к матери" и просит лишить ту родительских прав из-за жестокого обращения.

"Точку в этой ситуации поставит суд, сегодня проходит предварительное слушание этого дела", – отметила омбудсмен.

В настоящее время подросток находится в социально-реабилитационном центре.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина рассказала, что женщина, которая позволяла сожителю ставить на гречку своего сына, хочет заботиться о мальчике и содержать его.

