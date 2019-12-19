Минтруд представил проект программы подготовки опекунов для недееспособных старше 18 лет

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Министерство труда разработало проект примерной программы подготовки опекунов и попечителей совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, для получения права опеки гражданам нужно будет прослушать лекции и пройти тренинги по психиатрической помощи, особенностям здоровья подопечных и уходу за ними. Занятия будут посвящены обеспечению безопасности подопечных, взаимодействию с органами опеки и медицинскими организациями.

Будущим опекунам придется пройти и итоговую аттестацию в форме собеседования. Кроме того, попечителям предлагается проводить тестирование по итогам курса.

В ведомстве уточняют, что такая программа может осваиваться в трех вариантах: очно, очно-заочно или заочно. Общая трудоемкость программы будет составлять не менее 25 и не более 70 академических часов. В проект также включена примерная форма свидетельства о прохождении подготовки.

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