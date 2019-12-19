Работа канатной дороги на Воробьевых горах приостановлена из-за ветра

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Московская канатная дорога на Воробьевых горах временно не работает. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

На режим ее работы повлияли сильные порывы ветра, которые достигли в столице 22 метров в секунду.

"В связи с превышением допустимой нормы скорости ветра (максимальная – 15 метров в секунду) работа Московской канатной дороги на данный момент приостановлена", – говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты следят за изменением ситуации.

Ранее москвичей предупредили о штормовом ветре. Ожидается, что его порывы могут достигнуть 24 метров в секунду.