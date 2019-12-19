Россиян предупредили о затруднении движения транспорта в Финляндии

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Министерство иностранных дел России предупредило россиян о трудностях на дорогах Финляндии и перебоях в электроснабжении страны. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Twitter.

"Вследствие обильных снегопадов по всей стране затруднения движения транспорта, перебои энергоснабжения; изменения в расписании авиационного и морского сообщения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве предостерегли россиян от перегрева в австралийских штатах. Там температура воздуха может достигнуть 45 градусов.

Помимо этого, в МИД рассказали о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья Японии в районе префектуры Аомори, в связи с чем временно нет движения авто по магистрали Тохоку-синкансэн. Эту информацию посоветовали учитывать россиянам, находящимся в данной местности.

Ранее МИД России предупреждал туристов о забастовках в Чили, Ливане и Италии. Эти события могли вызвать перебои в движении транспорта, а также быть опасными для жизни и здоровья граждан.