Молодые люди искупались в пруду в Чертанове

Чертановские парни искупались в пруду в декабре

В столичном районе Чертаново двое молодых людей разделись до нижнего белья и искупались в местном пруду. Их поступок вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, сообщает телеканал Москва 24.

В комментариях люди предположили, что это щадящая тренировка перед Крещением. При этом в Москве температура даже ночью не опускается ниже нуля.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перешли на усиленный режим работы.

По его словам, на 24 поисково-спасательных станциях круглосуточно дежурят 75 спасателей. Каждые сутки проводится около 90 патрулирований на плавсредствах и более 70 – по береговой линии, добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что на всех городских водоемах установлены предупреждающие знаки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы.