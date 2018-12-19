Кокорин посоветовал соотечественникам прочесть "Графа Монте-Кристо"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обвиняемый в хулиганстве и побоях футболист Александр Кокорин рекомендует россиянам прочитать роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева.

Еникеев навестил форварда петербургского "Зенита" в СИЗО и узнал, что сейчас читает спортсмен, арестованный за участие в двух резонансных драках.

"Последней прочитанной им книгой был "Граф Монте-Кристо". А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них", – отметил представитель ОНК.

Кокорин считает, что упомянутое произведение стоит прочесть всем, потому что оно посвящено несправедливому заточению. Помимо этого, футболист считает, что каждый гражданин РФ должен прочесть Уголовный кодекс.

Заключенный под стражу футболист пояснил, что книги ему передают в передачах или приносят из библиотеки.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева, просивших пересмотреть продление ареста. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях, включая младшего брата Кокорина и общего друга спортсменов Александра Протасовицкого, останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.

После заседания судье начали поступать угрозы. В итоге было принято решение предоставить ему госзащиту.

8 октября вся компания сначала избила водителя ведущей федерального канала, а затем подралась с двумя сотрудниками Минпромторга. Оба инцидента сняли камеры видеонаблюдения.

В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".

