Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 13:45

Парк Горького лидирует по итогам промежуточного голосования за лучший каток

общество город парки досуг

19 декабря, 13:45

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Лидером по промежуточным итогам голосования "Зима в парках: где находится лучший каток?" стал Парк Горького. Опрос проводит проект "Активный гражданин".

По состоянию на 18 декабря в голосовании участвовали более 156 тысяч человек. Люди оценивали 17 катков по четырем показателям: качество льда, светомузыка, работа проката и работа раздевалок.

"Оценки ставились по 10-балльной шкале, где 10 – "очень хорошо", а один – "очень плохо". На первом месте – Парк Горького (8,95 балла). Далее следует каток в парке "Сокольники" (8,65 балла). Замыкает тройку – каток в саду "Эрмитаж" со средней оценкой 8,63 балла", – рассказала пресс-служба проекта.

Можно было также выбрать каток по каждому концертному критерию. Например, качество льда москвичи сочли наилучшим в том же Парке Горького. Второе место занял каток в сквере по Олонецкому проезду в Бабушкинском районе, третье – каток в саду "Эрмитаж".

Наивысшую оценку среди пунктов проката коньков снова получил Парк Горького, немного отстают от него пункты проката коньков в парке "Сокольники" и в сквере по Олонецкому проезду.

Лучшие раздевалки и гардеробные – в Парке Горького, в саду "Эрмитаж" и на катке в сквере по Олонецкому проезду.

Лучшая светомузыка – на катках в Парке Горького, в саду "Эрмитаж" и в "Сокольниках".

Кроме этих катков, в Москве к зиме подготовили много других мест, где можно покататься на коньках. Подробнее об этом читайте в материале портала Москва 24.

"Москва в цифрах": на коньках среди фабричных цехов

общество город парки досуг

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика