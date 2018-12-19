Парк Горького лидирует по итогам промежуточного голосования за лучший каток

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Лидером по промежуточным итогам голосования "Зима в парках: где находится лучший каток?" стал Парк Горького. Опрос проводит проект "Активный гражданин".

По состоянию на 18 декабря в голосовании участвовали более 156 тысяч человек. Люди оценивали 17 катков по четырем показателям: качество льда, светомузыка, работа проката и работа раздевалок.

"Оценки ставились по 10-балльной шкале, где 10 – "очень хорошо", а один – "очень плохо". На первом месте – Парк Горького (8,95 балла). Далее следует каток в парке "Сокольники" (8,65 балла). Замыкает тройку – каток в саду "Эрмитаж" со средней оценкой 8,63 балла", – рассказала пресс-служба проекта.

Можно было также выбрать каток по каждому концертному критерию. Например, качество льда москвичи сочли наилучшим в том же Парке Горького. Второе место занял каток в сквере по Олонецкому проезду в Бабушкинском районе, третье – каток в саду "Эрмитаж".

Наивысшую оценку среди пунктов проката коньков снова получил Парк Горького, немного отстают от него пункты проката коньков в парке "Сокольники" и в сквере по Олонецкому проезду.

Лучшие раздевалки и гардеробные – в Парке Горького, в саду "Эрмитаж" и на катке в сквере по Олонецкому проезду.

Лучшая светомузыка – на катках в Парке Горького, в саду "Эрмитаж" и в "Сокольниках".

Кроме этих катков, в Москве к зиме подготовили много других мест, где можно покататься на коньках. Подробнее об этом читайте в материале портала Москва 24.

