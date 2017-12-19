Синоптики обещают до +2 градусов в Москве во вторник

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Облачная погода и мокрый снег ожидаются в столице во вторник, 19 декабря. Столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса.

Температурный фон превысит норму на 4-5 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть восточного направления, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру повысится до 751 миллиметров ртутного столба.

Ранее МЧС объявило в столичном регионе экстренное предупреждение. По прогнозам, порывы ветра могут возрасти до 17 метров в секунду. Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения и избегать маневрирования.