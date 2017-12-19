Россия попала в список стран с наибольшим количеством мигрантов

19 декабря, 05:25
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Россия, на ряду с США, Саудовской Аравией и Германией, признана страной с наибольшим количеством мигрантов. Такие данные приводятся в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
Как сообщает "Лента.ру" с ссылкой на доклад, около 3,4% жителей планеты, а это порядка 258 миллионов человек, живут не в своих родных странах.
Так, например, лидером среди государств с большим количеством мигрантов считаются США. Здесь проживает 49,8 миллиона переселенцев. Еще по 12 миллионов переселенцев находятся в Саудовской Аравии, Германии и России.
Примечательно, что 4% из всех международных мигрантов – это люди в возрасте от 20 до 64 лет.
В докладе также говорится, что наибольшее количество переселенцев составляют жители Индии – около 17 миллионов человек и Мексики – 13 миллионов человек. В то время, как количество мигрантов из России, Китая, Сирии, Бангладеш, Пакистана и Украины варьируется от 6 до 11 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что 2018 году Россия привлечет на работу на 20% меньше иностранцев. Это примерно 140,4 тысячи иностранцев, что составляет 79,3% от "потребности, определенной на 2017 год".
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