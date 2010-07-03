Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

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Пропавшая 29-летняя журналистка Маргарита Игнатова два дня жила под церковью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточняется, девушку нашел волонтер, который в это время делал обход церкви. По его словам, когда он обнаружил Маргариту, то первым делом обратил внимание на ее состояние, добавив, что она была не в себе.

"У нас тут с утра кинологи ходили с собаками, в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви", – объясняет Анатолий.

Он рассказал, что свернувшуюся в клубок Маргариту обнаружил в хозяйственной пристройке, где нет камер видеонаблюдения. По словам волонтера, на врачей и сотрудников полиции она реагировала негативно, закрываясь и выкрикивая разные фразы.

В настоящее время Маргарита находится под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома в церковь утром 17 ноября и пропала. Девушка не появилась на работе и не выходила на связь. С собой она не взяла ни телефон, ни деньги, ни документы. Девушку нашли спустя двое суток – 19 ноября.

