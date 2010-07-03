Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:19

Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

общество

Фото: телеграм-канал LifeShot

Пропавшая 29-летняя журналистка Маргарита Игнатова два дня жила под церковью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточняется, девушку нашел волонтер, который в это время делал обход церкви. По его словам, когда он обнаружил Маргариту, то первым делом обратил внимание на ее состояние, добавив, что она была не в себе.

"У нас тут с утра кинологи ходили с собаками, в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви", – объясняет Анатолий.

Он рассказал, что свернувшуюся в клубок Маргариту обнаружил в хозяйственной пристройке, где нет камер видеонаблюдения. По словам волонтера, на врачей и сотрудников полиции она реагировала негативно, закрываясь и выкрикивая разные фразы.

В настоящее время Маргарита находится под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома в церковь утром 17 ноября и пропала. Девушка не появилась на работе и не выходила на связь. С собой она не взяла ни телефон, ни деньги, ни документы. Девушку нашли спустя двое суток – 19 ноября.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика