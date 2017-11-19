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На российском телевидении могут запретить показывать дублированные фильмы и программы. Соответствующее обращение в Минобрнауки направил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщает RT, в документе говорится, что перевод должен осуществляться только с помощью субтитров, чтобы стимулировать россиян к изучению иностранных языков.

Ранее сообщалось, что с 2022 года экзамен по иностранному языку в школе станет обязательным. Пока же он останется предметом по выбору. Сдавать его школьники будут в течение двух дней – устную и письменную части по-отдельности.