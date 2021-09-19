Назван напиток, продлевающий жизнь

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Ученые из Редингского университета рассказали об оздоровительном эффекте употребления молока. Об этом сообщает издание Express.

В ходе исследования специалисты изучили данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. Они установили, что те, кто выпивал хотя бы один стакан молока в день, имели на 14% более низкий риск ишемической болезни сердца.

Также оказалось, что напиток помогает снижать уровень холестерина в организме. По данным исследователей, те, кто пьет молоко, обычно имеет более высокий индекс массы тела.

Британский врач Дебора Ли ранее рассказала о продуктах, которые позволяют оперативно снизить уровень холестерина в крови. К ним относятся орехи, оливковое и кунжутное масло, красная рыба и бобовые.

Кроме того, специалист отметила важную роль употребления йогуртов, молока и спредов. Эти продукты снижают уровень холестерина на 10%.

