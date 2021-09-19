В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенью у клещей наступает второй подъем активности. Такое заявление сделала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

"Активность клещей начинается при девяти градусах. От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются", – рассказала Шашина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в осенний период клещи активизируются не на всей территории РФ.

По словам специалиста, второй пик активности клещей не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток.

"А вот в европейской части – это полноценная беда. Причина кроется в цикле развития клещей. Молодые особи активизируются во второй половине лета, они пробуют напитаться сразу же", – пояснила Шашина.

Она напомнила, что для похода в лес нужно надевать длинные брюки, заправленные в сапоги или в носки с плотной резинкой.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что за последние 20 лет россияне стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.

Однако эксперт заявил, что прививка от клещевого энцефалита все еще является необходимой.

