Онищенко оценил рекомендации о ежедневной порции алкоголя

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

"Один из экспертов – это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", – заявил Онищенко порталу Ura.ru.

Ранее СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили, что употребление 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин влечет незначительный риск для здоровья. Отмечалось, что речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и трех – для мужчин.

Однако Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что не существует безопасной для здоровья нормы алкоголя.

По ее словам, стандартная порция в размере 10 граммов чистого спирта, на основе которой были сделаны рекомендации, существует только для сравнения крепости напитков.

