В поликлинике Калининграда появилась услуга "просто спросить"

В одной из больниц Калининграда появились талоны "просто спросить". В учреждении выстраиваются очереди из тех, кто хочет заглянуть в кабинет врача буквально на пять минут.

Терминалы распечатывают талоны для этой цели. Наряду с услугами "запись на прием", "диспансеризация", "неотложная помощь" и другими в терминалах появился пункт "просто спросить". Алгоритм действий такой же – нажать на пункт на экране, забрать талон с номером в очереди и ждать.

Фото: соцсети

Опция уже обрела успех и может распространиться на другие регионы.

Жители Калининграда не растерялись и уже предложили расширить перечень услуг. Они отметили, что можно добавить варианты "просто отдать", "мне на минутку" и тому подобные.

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что фестиваль "100 лет спасаем жизни" пройдет в парке "Сокольники" 21 сентября. Его организуют по случаю юбилея Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

