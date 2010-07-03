Жителям Химок отказывают в установке лежачего полицейского на одном из опасных переходов.

Как рассказали местные жители телеканалу Москва 24, на улице Спартаковской машины несутся на большой скорости и не успевают тормозить, из-за чего часто случаются ДТП. Недавно там прямо на зебре женщину сбил автобус. При этом в местной администрации уверяют, что на дороге все в порядке.

Местные жители не раз сообщали в администрацию про опасный переход. Они объяснили, что рядом расположены два пешеходных перехода. Однако один снабжен лежачими полицейскими, другой нет, но через него проходит большой поток детей.

"Мне пришла бумага, что на комиссии решили, ничего не устанавливать. Так как нет ДТП, хотя я лично была свидетелем нескольких на этом месте", – рассказала телеканалу Москва 24 Мария Несветайлова, которая ранее сама пострадала при переходе дороги. Когда ее на зебре тоже сбила машина, она решила написать несколько писем, чтобы переход сделали безопасным.

В управлении, которое обслуживает дорогу, считают, что здесь все в порядке. Однако после ДТП с автобусом в МБУ "Химдор" согласились установить лежачие полицейские и развернуть парковку так, чтобы она не мешала обзору.

Эксперты говорят, что о подобных ситуациях лучше сообщать в ГИБДД.

"Должны написать заявления на имя начальника ГИБДД, после чего управление дает свою резолюцию. Заявление идет в "Автодор" и там уже делают выводы", – сказал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом Москва 24.