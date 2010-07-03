Москвичей в четверг ждут прохладная погода и дожди

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве 19 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Днем воздух в Москве прогреется максимум до +12 градусов, по области – до +14. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Накануне жителей Подмосковья предупредили о заморозках до минус 1-3 градусов в ночные и утренние часы в период с 19 по 21 сентября. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Предстоящие выходные в столице также будут ненастными. Воздух прогреется не более чем до +12 градусов. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди с возможным вкраплением снега. Будет облачно, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Погода будет похожа на конец октября.

При этом уже на следующей неделе в Москву может вернуться бабье лето. По данным центра погоды "Фобос", с 23 по 27 сентября установится солнечная и сухая погода, воздух будет прогреваться в среднем до 15 градусов тепла.

