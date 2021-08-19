Москва онлайн покажет прибытие поезда победителей конкурса "Страна открытий"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

20 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят прибытие на Казанский вокзал поезда с юными победителями конкурса "Страна открытий".

100 победителей Всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна открытий" совершили путешествие по маршруту Москва – Нижний Новгород – Киров – Казань – Москва.

Конкурс был организован Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы и ГК "Просвещение". В нем приняли участие более 25 тысяч школьников из разных городов России. С 9 марта по 31 мая ребята выкладывали в TikTok короткие видеорассказы о любимых местах своего города. Суммарное количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий достигло почти 300 миллионов.

Смотрите трансляцию 20 августа в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.